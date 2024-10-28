İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Cannes pozlarını paylaştı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı "İnci Taneleri" dizisinde 'Dilber' karakteriyle dikkat çeken Hazar Ergüçlü, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Ünlü oyuncu Cannes pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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İnci Taneleri oyuncuları geçtiğimiz günlerde televizyon dünyası ve dizi sektörünün en prestijli buluşması Mipcom Fuarında yerini aldı.
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İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.
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Saçlarını açık bırakıp sade bir makyaj tercih eden Ergüçlü, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
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Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.