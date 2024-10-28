İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Cannes pozlarını paylaştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı "İnci Taneleri" dizisinde 'Dilber' karakteriyle dikkat çeken Hazar Ergüçlü, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Ünlü oyuncu Cannes pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Cannes pozlarını paylaştı - Resim : 1

İnci Taneleri oyuncuları geçtiğimiz günlerde televizyon dünyası ve dizi sektörünün en prestijli buluşması Mipcom Fuarında yerini aldı.  

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Cannes pozlarını paylaştı - Resim : 2

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Cannes pozlarını paylaştı - Resim : 3

Saçlarını açık bırakıp sade bir makyaj tercih eden Ergüçlü, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.  

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Cannes pozlarını paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 