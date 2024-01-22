İnci Taneleri’nin son fragmanı yoğun ilgi gördü: “Sana bir sarılayım mı, müsaitsen…“

Kanal D’nin büyük merakla beklenen yeni dizisi İnci Taneleri ilk bölüm için geri sayım başladı. Gündemden düşmeyen İnci Taneleri’nin birinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyici ile buluştu.

“HAYAL KURUYORSUN, NİYE TASARRUF YAPASIN Kİ... “

Şarkıları, dans sahneleri ve çarpıcı diyalogları ile merak uyandıran İnci Taneleri’nin son tanıtımı yoğun ilgi gördü. “Çocukları bulunca çok güzel bir yerde, çok güzel bir ev tutacağım. Hayal kuruyorsun, niye tasarruf yapasın ki...” sözleri ile başlayan tanıtım, Azem Yücedağ ve çocuklarının hayatına dair soru işaretleri heyecanı iyice attırdı.

“SANA Bİ SARILAYIM MI, MÜSAİTSEN…”

İnci Taneleri’nin yayınlanan tanıtımına Azem ve Dilber arasında yaşanan duygusal anlar damga vurdu. Dilber’in “Sana bir sarılayım mı, müsaitsen…“ sorusu güldürürken Azem’in “Benim de epey oldu bir insana sarılmayalı...” diye cevap vermesi duygusal anlar yaşattı.

HAZAR ERGÜÇLÜ’YE EŞLİK EDEN DANSÇI MERAK UYANDIRDI

İnci Taneleri’nin yayınlanan son tanıtımında Dilber, bu kez ikinci bir dansçı ile kamera karşısına geçti. Hazar Ergüçlü’ye eşlik eden dansçının kim olduğu ise merak uyandırdı.

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

DÖNENCE’DEN İNCİ TANELERİ’NDE SÜRPRİZ TRANSFER...

Kanal D’nin, 2023 yazında ekrana getirdiği, D Media imzalı Dönence’de canlandırdığı ‘Gülce’ karakteri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri’nin kadrosuna katıldı. Genç oyuncunun Piraye’nin kızı ‘Ayça’ karakterine hayat vereceği öğrenildi.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.