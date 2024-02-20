İnci Taneleri’nin yeni bölümünden 2. fragman: Dilber, Azem'i kıskanıyor...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminde hayat bulan ve seyirciyi soluksuz bırakan "İnci Taneleri" dizisinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Azem, oğluna bütün gerçekleri anlatacak. Cihan'ın düşünceleri değişecek mi?

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden 2. fragman: Dilber, Azem'i kıskanıyor... - Resim : 1

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi usta isimlerin performanslarıyla izleyicilere duygusal bir yolculuk yaşatan "İnci Taneleri" dizisinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden 2. fragman: Dilber, Azem'i kıskanıyor... - Resim : 2

İnci Taneleri’nin yeni bölümünde neler olacak?

Azem, Cihan ile konuşarak aralarındaki buzları eritmek ister. Ancak Cihan, Azem'in uzattığı şefkat elini geri iter.

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden 2. fragman: Dilber, Azem'i kıskanıyor... - Resim : 3

Azem, yıllar sonra bulduğu oğlunu yeniden kazanmaya çalışırken, diğer taraftan Dilber'in baskılarına karşılık vermeye çalışır. Dilber, kendisini ciddiye almayan Azem'e karşı üslubunu değiştirir.

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İnci Taneleri’nin yeni bölümünden 2. fragman: Dilber, Azem'i kıskanıyor... - Resim : 4

Otoparka gelen silahlı adamlar ateş açar. Peki Cihan vuruldu mu? 