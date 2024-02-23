İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Aklım da kalbim de cehennemin dibinde“
Kanal D’nin İnci Taneleri dizisi reyting rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı dizi dün akşam 5. bölümüyle ekrana geldi. İnci Taneleri dizisinin 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana Azemin “Aklım da kalbim de cehennemin dibinde“ sözleri damga vurdu.
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 22 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı.
İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azem oğlu ile buluşmuştur. Ancak kavuşma anı, yıllardır hayalini kurduğu gibi geçmez. Cihan artık evde bıraktığı çocuk değil, bambaşka bir delikanlıdır. Cihan, eli silahlı adamlar tarafından vurulur ve Azem'in kollarında yaşam mücadelesi verir.
Azem, yıllar sonra oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşamak yerine oğlunun vurulmasıyla büyük bir şok yaşar. Zavallı Azem, gözyaşlarını tutamaz ve hıçkırıklara boğulur.
Azem’in Piraye ile yediği yemeğin magazin haberleri düşmesi Dilber'i büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Dilber, Azem'e karşı nasıl davranacak?