İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Aklım da kalbim de cehennemin dibinde“

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem oğlu ile buluşmuştur. Ancak kavuşma anı, yıllardır hayalini kurduğu gibi geçmez. Cihan artık evde bıraktığı çocuk değil, bambaşka bir delikanlıdır. Cihan, eli silahlı adamlar tarafından vurulur ve Azem'in kollarında yaşam mücadelesi verir.