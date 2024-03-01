İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Asıl hasar, görünmeyen yerlerimde“
Kanal D'nin "İnci Taneleri" dizisi 6. bölümü ile dün akşam izleyici ile buluştu. Azem ile Piraye gün geçtikçe daha çok yakınlaşıyor. Dilber hastanelik oluyor. İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana Dilber’in “Asıl hasar, görünmeyen yerlerimde“ sözü damga vuruyor.
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 29 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı.
İNCİ TANELERİ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan, mahalledeki gencecik insanları hayattan koparan zehir tüccarlarına büyük bir ders vermeyi amaçlar. Cihan'ın planı işler ve ortalık fena karışır.
Cihan, kurşunun hesabını sormanın peşindedir. Ama bir diğer yandan da Doktor Elif'le bir gönül macerasının başlangıcındadır.
Azem, Dilber’in yoğun ilgisinden yorulmuş ne yapacağını bilemezken, Dilber ise Azem'siz yaşayamayacağını anlar!
Azem, Piraye'nin teklifiyle şirketin etkinliğine katılır. Dilber bu durumdan da rahatsız olur ve hayat bunların arasında Azem'i beklenmedik bir çatışmanın ortasına savurur.