İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Sen yapmadıysan kim yaptı?”
Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi “Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri” dün akşam 7. bölümü ile izleyici ile buluştu. Her perşembe izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin son bölümünde; Azem'in kızı gündeme geldi. İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
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Yılmaz Erdoğan, Selma Ergenç ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dün akşam 7. bölümü ile ekrana geldi.
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İNCİ TANELERİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilber, yaşadığı bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışırken Azem, Zahir'in peşine düştü.
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Azem, Dilber'in başına gelenlerden derinden etkilendi. Herkes olanların şokunu yaşadı. Piraye'nin yaptığı iş teklifini kabul edip, etmemek de Azem'in aklını meşgul etti. Ama, Dilber'e destek olup toparlaması için çabalamakta, bir yandan da başına gelenlerin hesabını sormak için uğraştı.
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Bu tehlikeli yol, Dilber'e büyük bir hediye vermenin kapısını açacaktır.