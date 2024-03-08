İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Sen yapmadıysan kim yaptı?”

Azem, Dilber'in başına gelenlerden derinden etkilendi. Herkes olanların şokunu yaşadı. Piraye'nin yaptığı iş teklifini kabul edip, etmemek de Azem'in aklını meşgul etti. Ama, Dilber'e destek olup toparlaması için çabalamakta, bir yandan da başına gelenlerin hesabını sormak için uğraştı.