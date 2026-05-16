İnci Türkay, Londra'da evlenme nedenini açıkladı

2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, katıldığı bir programda evliliğiyle ilgili kendisine yöneltilen yorumlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

LONDRA'DA SADE BİR TÖRENLE EVLENDİ

Meslektaşı Atilla Saral ile 11 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında Londra'da sade bir törenle evlilikle taçlandıran Türkay; özellikle düğünün yurt dışında yapılmasına ve yaşam tarzına yönelik eleştiriler hakkında konuştu. "Giydiği kıyafet, Londra'da evlenmek... Sanırsın dükle düşes" şeklindeki yorumlara değinen oyuncu, hakkındaki yanlış algılara dikkat çekti.

"ŞATAFATI SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

Kıyafet tarzıyla ilgili iddiaları reddeden Türkay, oldukça sade bir yaşam sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: Benim en çok takıldığım şey, insanların bilgisi olmadan fikir sahibi olması. Önce bilgi olsun, sonra fikir olsun. Kıyafet tarzımda hiçbir değişiklik yok; ben zaten çok minimal giyinen bir insanım. Gerçekten tek bir dolabım var, arkadaşlarım bile buna inanamaz. Hiç büyük bavulum olmadı, hep küçük bir valizle seyahat ederim. Şatafatı seven biri değilim.

Evliliğin tamamen zorunlu şartlar nedeniyle Londra'da gerçekleştiğini belirten Türkay, "Londra'da evlenmemizin tek sebebi, benim vize gerekliliklerimdi. O dönem vize durumum dolayısıyla iki sene boyunca İngiltere dışına çıkamadım. Atilla'nın da orada oturum alabilmesi ve yanıma daha kolay gelebilmesi için orada evlendik. Çünkü ben Türkiye'ye gelemiyordum. Olay sadece bundan ibaret, bir özenti değil" dedi.

İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.