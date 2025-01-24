Anasayfa Magazin Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sevim Emre'den filtre açıklaması: Çok kullanmıyorum
Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sevim Emre'den filtre açıklaması: Çok kullanmıyorum
Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medyada fotoğraflarında kullandığı filtrelerle dikkat çekiyor.
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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilmiş, ardından oyunculuk kariyerine adım atmıştı.
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Instagram'ı sıkça kullanan ünlü isimlerin başında gelen Sevim Emre, fotoğraflarında filtre kullanmasıyla ilgili adından söz ettiriyor.
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TV8'de Gel Konuşalım programında sosyal medyadaki filtre kullanımı gündeme geldi. Instagram'da filtre kullanımıyla ilgili programın sunucusu Ece Erken, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'yi canlı yayında aradı.
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Sevim Emre ile canlı yayında telefonda konuşan Ece Erken, "Filtreleri konuşuyoruz, hani hepimiz yapıyoruz ya. Bununla ilgili konuşmak ister misin? Sesini canlı yayına verebilir miyim?" diye sordu.