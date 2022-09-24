Instagram'dan paylaştı: Bu çocuk şimdi ünlü bir şarkıcı

Instagram hesabından çocukluk dönemine ilişkin bir fotoğraf paylaşan Melek Mosso, "Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin" mesajını verdi.

Mosso'nun mesajı şöyle:

Bu gönderiyi Instagram'da gör melek (@melekmosso)'in paylaştığı bir gönderi

Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! 😏😂😎 (Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm 😘)

Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye😉