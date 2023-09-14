İpek Açar-Alper Kömürcü çiftinin bebeğine vereceği isim belli oldu

Geçtiğimiz gün evlilik yıl dönümlerini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutlayan Alper Kömürcü, doğacak çocuklarının da ismini açıkladı.

BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

6 aylık hamile eşine sarılarak poz veren Kömürcü, fotoğrafın altına düştüğü notta oğullarının ismini de açıkladı. Doğacak bebeklerinin ismi Ömer Alp olacak.

'HAYATIMIN EN GÜZEL 4 SENESİNİ YAŞADIM'

Alper Kömürcü paylaştığı fotoğrafın altına, "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatamı daha özel ve anlamlı kılıyor. Canımız bir tanemiz Aslı Gönül'ümüz ve Allah nasip ederse minik Ömer Alp'imizle birlikte daha nice 4'lere 44'lere inşallah. Seni çok seviyorum" notunu düştü.