İpek Filiz Yazıcı 24 yaşına girdi! Doğum günü kutlamasından kareler paylaştı

Aşk 101 dizisindeki “Işık” karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında nikâh masasına oturduğu eşi müzisyen Ufuk Beydemir hakkındaki ayrılık iddiaları sürerken, oyuncunun doğum günü kutlaması bu söylentileri daha da güçlendirdi.