İpek Filiz Yazıcı 24 yaşına girdi! Doğum günü kutlamasından kareler paylaştı
Bir süredir müzisyen eşi Ufuk Beydemir ile yaşadığı boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, özel hayatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yazıcı, sessizliğini korurken, yeni yaşına girerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Aşk 101 dizisindeki “Işık” karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında nikâh masasına oturduğu eşi müzisyen Ufuk Beydemir hakkındaki ayrılık iddiaları sürerken, oyuncunun doğum günü kutlaması bu söylentileri daha da güçlendirdi.
Özel hayatlarıyla ilgili sessizliklerini koruyan çift, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor.
Genç oyuncu, 24. yaş gününü yakın dostlarıyla kutlarken, partide eşi Ufuk Beydemir'in yer almaması dikkat çekti ve ayrılık iddialarını destekler nitelikte bir gelişme oldu.
İpek Filiz Yazıcı, doğum günü karelerini Instagram hesabından, “24! Bütün güzelliklerinle seni yaşamayı bekliyorum” notuyla paylaşarak yeni yaşının heyecanını dile getirdi.