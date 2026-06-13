İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut, aşklarını ilan etti

İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında yollarını ayırmıştı.

YENİ AŞK

Boşanmanın ardından Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özellikle ikilinin arkadaş gruplarıyla birlikte spor yaptığı anlara ait paylaşımları, aşk iddialarını güçlendirmişti.

BEYAZ KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Son olarak 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğraf karesini beyaz kalp emojisiyle paylaştı.

Yazıcı'nın bu hamlesi, bir süredir gündemi meşgul eden aşk iddialarını doğrular nitelikte bir adım olarak yorumlandı.

"KENDİSİ BENİM ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte İhsan Taha Torğut ile hakkındaki aşk söylentileri hakkında konuşan İpek Filiz Yazıcı, "Kendisi benim arkadaşım, bir ilişkim yok" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.