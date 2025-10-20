İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşandı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022'de İtalya’nın Roma kentinde nikâh masasına oturdukları evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdıklarını açıkladı.
Gençlik dizisi "Aşk101"deki "Işık" karakteriyle tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2022'de İtalya'nın Roma kentinde evlenmişlerdi.
Boşanma dedikodularının yayılmasının ardından, 24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yaparak evliliklerini sonlandırdıklarını doğruladılar. rmuş oldu.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, boşanmayla ilgili yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."
Çift, evliliklerini anlaşmalı ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını bu duygusal açıklama ile duyurmuş oldu.