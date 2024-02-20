İpek Filiz Yazıcı: Ufuk bana hiçbir zaman açılmadı, ilk adımı ben attım ve teklif ettim

Tanışma hikayelerinden de bahseden güzel oyuncu, "Ben açıldım gibi oldu galiba… Ufuk’un bir konseri vardı Beşiktaş’ta. Benim de çok yoğun olduğum bir dönemdi. Tam iki dizinin reposu onun konserinin olduğu güne denk gelmişti. Onu ilk ben takip ettim sosyal medyada. Bende hiç strateji yok. Konser pandemi döneminde olduğu için çok az masa vardı ve hızlı dolmuştu. En arkada bir boşluk vardı, en arkadan dinlemek istemedim konseri. Sosyal medyadan takipleştiğimiz için Ufuk’a mesaj attım. O da hemen cevap verdi ‘Yerini ayarlıyorum’ yazdı. En önden bana masa ayrıldı. En önde masa ayrılmış olmasından değil ama sahneye çıkınca Ufuk’tan etkilendim. Çıkışta kulise gidip teşekkür ettim, biraz oturdum. Kulisten ayrıldıktan yarım saat sonra Ufuk’tan mesaj geldi" dedi.