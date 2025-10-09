İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma iddialarını doğrulayan hareket! Alyansını çıkardı
İki yıl önce Roma'da evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı eşi Ufuk Beydemir'in evliliklerinde kriz yaşandığı ve yollarını ayıracağı yönündeki iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Çift, boşanma iddiaları hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmazken, İpek Filiz Yazıcı'nın son hareketi söylentileri adeta doğruladı. Oyuncunun katıldığı bir programda alyansını takmadığı gözlendi.
Aşk 101 dizisindeki 'Işık' karakteriyle tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla bilinen müzisyen eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde yaşanan kriz, oyuncunun son hareketiyle netlik kazandı.
2020 yılında başlayan ilişkilerini, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlenerek taçlandıran çift hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıkları yönünde haberler yayılmıştı. Çift, bu haberlere karşı uzun süre sessizliğini korudu.
Ancak İpek Filiz Yazıcı'nın katıldığı son programdaki görüntüsü, iddiaları doğrulayan bir sinyal oldu: Genç oyuncunun parmağında alyansının olmadığı görüldü.
Bu hareketle boşanma haberlerini teyit etmiş olan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in anlaşmalı olarak yollarını ayıracağı öğrenildi.