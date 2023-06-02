İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına açıklama

Rol aldığı “Elimi Bırakma“, “Aşk 101” ve “UFO” gibi projelerdeki başarılı performansı ile beğeni toplayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Aralık 2022'de müzisyen Ufuk Beydemir ile dünyaevine girmişti. Genç oyuncunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım nedeniyle hamile olduğu ileri sürüldü.

Hamile olduğu iddia edildi

Kırmızı elbiseli pozlarına "Yeni rengimi buldum" notunu düşen 21 yaşındaki güzele, bol kıyafeti nedeniyle "Kesin hamile", "Acnnelik güzelliği gelmiş" şeklinde yorumlar geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İpek Filiz Yazıcı (@ipekkyazici)'in paylaştığı bir gönderi

İpek Filiz Yazıcı iddialara cevap verdi

Hakkında yapılan yorumlar sonrası sessizliğini gazeteci Birsen Altuntaş'a bozan İpek Filiz Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" diyerek, hamilelik iddiasını yalanladı. Son olarak “İçimizdeki Ateş” dizisinde ve “Mitat” filminde rol alan güzel oyuncu yakında eski formuna geri döneceğini ve gelen projeleri değerlendireceğini belirtti.