İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt: Kilo aldık, bir süre düşünmüyoruz

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz sene ayında şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edildi.

"EVLENİNCE KİLO ALDIK"

Ufuk Beydemir ile evli olan Yazıcı, hakkında çıkan hamilelik iddialarına, "Evlilik çok güzel gidiyor. Güzel gittiği için böyle kilolar aldık biraz. Öyle bir durum yok, bir süre de düşünmüyoruz zaten" dedi.