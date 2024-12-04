İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Tarkan ile birlikte bir reklam çekiminde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım - Resim : 1

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılının ekim ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı, takipçilerini eski yıllara götürdü.

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İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım - Resim : 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, Tarkan ile karesini paylaştı.

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İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım - Resim : 3

Oyuncu, daha önce katıldığı bir programda Tarkan ile reklam filminde oynadığını söylemişti.

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İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım - Resim : 4

10-11 YAŞLARINDA REKLAM FİLMİNDE OYNAMIŞ

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını belirten oyuncu, "O reklam filmi Rusya'da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya" ifadelerini kullanmıştı.