İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Tarkan ile birlikte bir reklam çekiminde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılının ekim ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı, takipçilerini eski yıllara götürdü.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, Tarkan ile karesini paylaştı.
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Oyuncu, daha önce katıldığı bir programda Tarkan ile reklam filminde oynadığını söylemişti.
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10-11 YAŞLARINDA REKLAM FİLMİNDE OYNAMIŞ
10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını belirten oyuncu, "O reklam filmi Rusya'da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya" ifadelerini kullanmıştı.