İpek Filiz Yazıcı'dan Tarkan ile nostaljik paylaşım

10-11 YAŞLARINDA REKLAM FİLMİNDE OYNAMIŞ

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını belirten oyuncu, "O reklam filmi Rusya'da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya" ifadelerini kullanmıştı.