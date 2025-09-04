İpek Kıraç'tan babasıyla yeni paylaşım: "İyi ki doğdun babam…. Hep el ele…."

Koç Holding'in kurucularından Vehbi Koç'un damadı olan iş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasında uzun süredir devam eden vesayet kaynaklı gerginlik, yaşanan son gelişmelerle yumuşamaya başladı. İki taraf arasındaki hukuki süreç devam etse de, İpek Kıraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım, baba-kız arasındaki buzların eridiğini gözler önüne serdi.

Gerilimin en yüksek noktaya ulaştığı dönem, İnan Kıraç'ın Aralık 2024'te Koç Grubu'nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle yaşanmıştı. Bu evlilik, İpek Kıraç'ın babasının fiili ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek açtığı evliliğin iptali davasına yol açmıştı. Dava sürecinde Adli Tıp Kurumu'nun, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına dair verdiği rapor, evliliğin iptal edilmesine neden olmuştu.

Hukuki süreç halen belirsizliğini korurken, İpek Kıraç'ın babasının doğum günü vesilesiyle yaptığı paylaşım, tüm bu tartışmaları gölgede bıraktı. Babasının elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan İpek Kıraç, altına "İyi ki doğdun babam…. El ele…. Hep el ele…." notunu düştü.