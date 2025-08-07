İpek Tuzcuoğlu imaj tazeleyerek saçlarını sarıya boyattı

Yeni sezon için hazırlık yapan İpek Tuzcuoğlu, projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını kestirip sarıya boyatan ünlü isim, yeni halini "Yeni yol, yeni rota, yeni bir gönül macerası" notuyla paylaştı.

YENİ İMAJI BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncunun yeni imajına beğenir gelirken, "Çok yakışmış", "Saçlar süper olmuş" gibi yorumlarda da bulunuldu.