İrem Derici: Aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunmuştu. Ünlü şarkıcının, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

CEM BELEVİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTI

Derici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin arkadaşı çıkmıştı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Atakan Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.

"ÖZEL GÖSTERİM İÇİN GELDİLER"

Ünlü çift, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan ‘Özür Dilerim’ filminin geçtiğimiz akşam gerçekleşen özel gösterimine katıldı.

"AŞKIMI HAYKIRMAK İSTİYORUM"

Sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte sert spor yaptığını söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: Bir aydır tayttan başka bir şey giyinmiyorum, sağ olsun deli gibi spor yaptırıyor bana. İlişkimiz gayet güzel gidiyor, kötüye takılırsam evin yolunu bulamam çünkü. Bu yüzden aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor.

AMSTERDAM TATİLİNE DE ÇIKMIŞLARDI

Ünlü şarkıcı Derici, sevgilisi Işıktutan ile tatile geçtiğimiz haftalarda Amsterdam tatiline çıkmıştı. Amsterdam'a giden çiçeği burnunda aşıklardan sık sık romantik paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.