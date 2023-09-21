İrem Derici ayrılığın ardından konuştu: Çok güzel andığım biri

İrem Derici, geçtiğimiz hafta Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Derici, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi ve Işıktutan ile yollarını ayırmalarıyla ilgili konuştu.

"BEN İŞKOLİK BİRİSİYİM"

İrem Derici, son olarak önceki gün Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşının doğum gününü kutlamaya geldiklerini söyleyen Derici, Işıktutan ile ayrılığıyla ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Tam olarak ne diyebilirim ki. Açıklama yaptık aslında. Boş bir bahane gibi geliyor belki size ama ilişki demek birlikte vakit geçirmek demek. Ben işkolik birisiyim. O kadar düzgün ve iyi kalpli bir adam ki, işler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık.

O da yoğun çalışıyor ben de. Konserden geliyorum arka arkaya, 3 veya 4 tane konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Çünkü kolun bacağın tutmuyor yorgunluktan. Genelde benim ilişkilerim kavga ve gürültü ile bitiyor. Ben bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için. Hâlâ da öyle. Onun iyiliği benim için çok önemli."

"BAŞKASI OLSA EGO YAPARDI"

Geçtiğimiz günlerde bir mekana giden Atakan Işıktutan, ayrıldığı sevgilisi İrem Derici'nin şarkısı çalınca; parçaya eşlik edip o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şarkıcı, bu durumla ilgili ise "Kim hangi mekana gitse benim şarkılarım 12 yıldır her yerde. Ne kadar güzel bir hareket. Başkası olsa ego yapar ve mekanı terk eder. O yüzden bu kadar güzel andığım ve anacağım birisi kendisi. Çok mutlu oldum o videoyu izleyince. Biz ömür boyu görüşürüz de. Birimizin başına bir şey gelse ilk biz koşarız" açıklamasını yaparak; hâlâ Işıktutan'a saygı duyduğunu ve sevdiğini dile getirdi.