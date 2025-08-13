İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukcu'dan evlilik teklifi aldı

İrem Derici, şarkıları ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 38 yaşındaki İrem Derici, canlı yayına katılmış ve sevgilisi olduğunu açıklamıştı. İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti.

Evlilik teklifi beklemediğini belirten ünlü şarkıcı, “Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim” diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti. Derici aynı zamanda, “İlk defa çocuk hayali kuruyorum” demişti.

EVLENME TEKLİFİ ALDI

Bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu’dan sürpriz haber geldi.

Derici ile Kunukcu, arkadaşları şarkıcı Burak Bulut’un düğününe katıldı.

"EVET" DEDİ

Melih Kunukcu, İrem Derici’ye sürpriz bir şekilde evlenme teklifinde bulundu. Büyük şok yaşayan ünlü isim, romantik teklife ‘evet’ yanıtını verdi.