İrem Derici evleniyor! Söz tarihini açıkladı
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi DJ Melih Kunukçu, ilişkilerini bir adım öteye taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda aldıkları evlilik kararıyla magazin gündemine oturan çiftin merakla beklenen söz kesme tarihi nihayet belli oldu.
Şarkıcı İrem Derici özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Derici uzun zamandır aşk yaşadığı Melih Kunukçu ile evlilik kararı aldı. Çiftin ne zaman sözleneceği ise belli oldu.
8 EKİM'DE SÖZ VAR
Derici, magazin hesabı Nurmagazins'in "Bu hafta gelin oluyormuşsun bal tanem, doğru mu?" sorusuna cevap verdi. Sözleneceğini açıklayan Derici, "8'inde aile arası söz keseceğiz. Anneler tanışsın" ifadelerini kullandı.