İrem Derici evleniyor! Söz tarihini açıkladı

Şarkıcı İrem Derici özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Derici uzun zamandır aşk yaşadığı Melih Kunukçu ile evlilik kararı aldı. Çiftin ne zaman sözleneceği ise belli oldu.

8 EKİM'DE SÖZ VAR

Derici, magazin hesabı Nurmagazins'in "Bu hafta gelin oluyormuşsun bal tanem, doğru mu?" sorusuna cevap verdi. Sözleneceğini açıklayan Derici, "8'inde aile arası söz keseceğiz. Anneler tanışsın" ifadelerini kullandı.