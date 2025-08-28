İrem Derici hastanelik oldu

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Evinin önünde talihsiz bir kaza geçiren şarkıcı, baygınlık geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Yüzünde morluklar oluşan Derici'ye 10 dikiş atıldı.

Konserlerini iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BAŞIMI ÇARPTIM"

''Dün, apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağımın boşluğa gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlık sonrasında hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu. Bu nedenle, çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs Girne konserlerimi hastaneden aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim.''