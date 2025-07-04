İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı bitti mi? Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez müziğiyle değil, özel hayatındaki yeni bir gelişmeyle gündemde. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan Derici'nin ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. Ayrılık dedikodularını güçlendiren detay ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması oldu.
Özge Çolak
Sahne performansı, iddialı tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, bir süredir DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin ilişkisi sessiz sedasız sona erdi.
Ayrılık iddiaları ilk olarak sosyal medya hareketleriyle gün yüzüne çıktı. İrem Derici ve Melih Kunukçu’nun birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, hayranların dikkatinden kaçmadı. Derici’nin, Kunukçu ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları da Instagram hesabından silmesi, ayrılığı kesinleştiren bir işaret olarak değerlendirildi.
Öte yandan Melih Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını henüz kaldırmadı.