İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı bitti mi? Sosyal medyadan birbirlerini sildiler

Sahne performansı, iddialı tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, bir süredir DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin ilişkisi sessiz sedasız sona erdi.

Ayrılık iddiaları ilk olarak sosyal medya hareketleriyle gün yüzüne çıktı. İrem Derici ve Melih Kunukçu’nun birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, hayranların dikkatinden kaçmadı. Derici’nin, Kunukçu ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları da Instagram hesabından silmesi, ayrılığı kesinleştiren bir işaret olarak değerlendirildi.

Öte yandan Melih Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını henüz kaldırmadı.