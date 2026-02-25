İrem Derici ile nişanlısı Melih Kunukçu ayrıldı mı?

İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde sular durulmuyor. Henüz bu ayın başında, tüm engellere rağmen nişan yüzüklerini takan çiftin mutluluğu, Derici'nin bugün (25 Şubat 2026) yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gölgelenmiş durumda.

Aşk grafikleri oldukça dalgalı seyreden ikilinin bu son ayrılığını ve Derici'nin manidar mesajını şu başlıklarla özetleyebiliriz:

Büyük Aşkta Beklenmedik Final

Daha birkaç hafta önce "ruh eşimi buldum" diyen İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu'yu dijital dünyadan tamamen sildi. Derici, Kunukçu'yu Instagram'da takibi bırakmakla kalmadı, birlikte çekilen tüm karelerini de profilinden kaldırdı. Kunukçu tarafında ise henüz fotoğrafların duruyor olması, ayrılığın tek taraflı veya ani bir öfke patlaması olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

"Pırlantanın Anasını Ağlatmak"

İrem Derici'nin paylaştığı mesaj, ayrılığın nedenine dair ciddi ipuçları veriyor. Kendi değerini "muazzam bir pırlanta" olarak nitelendiren ünlü şarkıcı, karşı tarafın bu değeri koruyamadığını şu sert sözlerle dile getirdi:

Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak!, Ağzının içine bakarken o zavallı sizin...İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin."





Bu ayrılığı şaşırtıcı kılan, çiftin nişanlanmak için büyük badireler atlatmış olması:

8 Ekim 2025'teki nişan, Derici'nin dahil edildiği bir soruşturma süreci nedeniyle ertelenmişti. Test sonuçları negatif çıkınca "Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim" diyerek nişanını Şubat 2026'da gerçekleştirmişti.



İrem Derici, yaşadığı bu duygusal kırılmayı bir motivasyon kaynağına dönüştürmüş görünüyor. "İrem kendine döndü" diyerek kariyerine odaklanacağının sinyalini veren şarkıcı, 2026 yılını müzik ve şov dünyasında damga vuracağı bir yıl olarak ilan etti.