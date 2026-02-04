İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Derici, dün akşam düzenlenen törenle nişanlandı...
İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu’nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.
Özel hayatı ve hit şarkılarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, sade bir törenle nişanlandı.
NİŞANDAN İLK KARELER GELDİ
Çift, mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevenleriyle mutluluklarını paylaştı.
İrem Derici’nin nişan paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü şarkıcıya “Mutluluklar” mesajları yağdırdı.