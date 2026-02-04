İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu’nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.