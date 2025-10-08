İrem Derici sözleneceği gün ifadeye çağrıldı

TRT Haber'in aktardığı habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 ismin ifadesinin alınmasına karar verildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Geçen ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahneye çıkan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı.

BUGÜN SÖZLENECEKTİ

Derici'nin dün yaptığı sosyal medya paylaşımına göre, bugün sevgilisi Melik Kunukçu ile sözlenecekti.