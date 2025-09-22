İrem Derici ve Melih Kunukcu birinci yıl dönümlerini kutladı: "Nice yıllarımıza kalbim"
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukcu, birlikteliklerinin yıl dönümünü özel bir adımla kutladı. Çift, ilişkilerinin başladığı tarihi kollarına dövme yaptırarak aşkını ölümsüzleştirdi.
Müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alan İrem Derici, Melih Kunukcu ile yaşadığı aşkla bir süredir konuşuluyordu.
Daha önce evlilik teklifi beklemediğini, ancak gelirse kabul edeceğini söyleyerek hayranlarını heyecanlandıran ünlü şarkıcı, ilk kez çocuk hayali kurduğunu da açıklamıştı.
Aylar süren aşk yolculuğu sonunda sevgilisinden evlilik teklifi alan İrem Derici, mutluluğunu sosyal medya üzerinden kutladı. Çift, ilişkilerinin başladığı tarihi kollarına dövme yaptırarak aşkını ölümsüzleştirdi. Birinci yıldönümlerini romantik mesajlarla taçlandıran çiftin bu özel anları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı ve kısa sürede gündem oldu.
İrem Derici paylaşımında şu duygusal ifadeleri kullandı:
“Şu sofrayı kurup, artık birbirimizden başkasıyla yapamayacağımızın farkına varalı geçen 1 yıl! Tanışma 20 Temmuz ama beni 2 aya yakın süründürmüşsün bayım. Nice yıllarımıza kalbim! Kuracağımız hayata, inişlerimize çıkışlarımıza, sadece birbirimize bakarken tutamadığımız mutluluk göz yaşlarımıza… Nice yıllarımıza kocam!”