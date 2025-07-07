İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun ayrılığı kısa sürdü

38 yaşındaki İrem Derici, canlı yayına katılmış ve sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile aşkını ilan etmişti. Evlilik teklifi beklemediğini belirten ünlü şarkıcı, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti.

İrem Derici'nin, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Mutlu giden ilişkilerinde kısa süreli anlaşmazlık yaşayan çiftin yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Birlikte oldukları fotoğraflarını Instagram hesabından kaldıran ve sevgilisini takipten çıkan ünlü isim, eski kareleri yeniden yükleyerek, erkek arkadaşı Kunukçu'yu yeniden takip etmeye başladı.