İrem Derici ve sevgilisi Paris'te

Bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber gelmişti.

ROMANTİK TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Derici ile Kunukcu, arkadaşları şarkıcı Burak Bulut'un düğününe katılmıştı. Melih Kunukcu, İrem Derici’ye sürpriz bir şekilde evlenme teklifinde bulundu. Büyük şok yaşayan ünlü isim, romantik teklife 'evet' yanıtını vermişti.

PARİS'TE AŞK

Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi Melih Kunukçu'ya doğum günü hediyesi olarak 'Drake' konseri jesti yapmıştı. Şarkıcı, son olarak sevgilisi ile çekildiği aşk dolu kareleri paylaştı.