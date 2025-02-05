İrem Derici yeni aşkını duyurdu: İşte yeni aşkı...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını sosyal medya hesabından resmen ilan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İrem Derici yeni aşkını duyurdu: İşte yeni aşkı... - Resim : 1

Kalbimin Tek Sahibine, Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı, Bazı Aşklar Yarım Kalmalı ve Evlenme Bak gibi şarkıların sahibi İrem Derici, aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

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İrem Derici yeni aşkını duyurdu: İşte yeni aşkı... - Resim : 2

YENİ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını sosyal medyadan resmen ilan etti. Ünlü isim, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları kareleri Instagram'dan paylaştı.

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İrem Derici yeni aşkını duyurdu: İşte yeni aşkı... - Resim : 3

Derici, paylaşımına "Yani seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düştü. 

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İrem Derici yeni aşkını duyurdu: İşte yeni aşkı... - Resim : 4

Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.