İrem Derici'den 'annelik' yanıtı: Hiç uğraşamam, boşa masraf

Geçtiğimiz aylarda gönlünü sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptıran İrem Derici, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

"UZUN ZAMANDIR SÖYLEMİYORDUM, ÇOK İYİ GELDİ"

Son konserinde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşan şarkıcı, Instagram paylaşımının altına; "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" notunu bıraktı.

İrem Derici'nin bu paylaşıma birçok yorum yapıldı. Bir takipçisi Derici'ye, "Senden çok güzel anne olur be İrem" yazınca; şarkıcı herkesi şaşırtan bir yanıt verdi: “Hiç uğraşamam, boşa masraf.”