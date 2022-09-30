İrem Derici'den aşk hayatı açıklaması: "Angelina'nın aldatıldığı dünyada bana ne yapmazlar?"

Özel hayatıyla uzun süre magazin gündeminde üst sıralarda yer alan şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden şarkıcı "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"BU KONUDA ZATEN BERBATIM"

Son olarak Cem Belevi ile kısa süreli aşk yaşayan İrem Derici, gazetecilerin "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna şu cevabı verdi: "Angelina'nın aldatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar. Şaka bir yana bunlara hiç zamanım kalmıyor ki. Çok çalışıyorum. Zaten berbatım, bilen de bunu bilerek gelsin. İnşallah aşk da olur ilerleyen zamanda."

"BEN DAHA BEŞ YAŞINDAYIM"

Derici, "Yarın benim yoğun bakımdan çıkışımın beşinci yılı. Yani ben daha beş yaşındayım" dedi. Kilo kaybına bağlı bağışıklık çökmesi yaşayan şarkıcı; halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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