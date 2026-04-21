İrem Derici'den dikkat çeken açıklama: Anne olduğumu düşünemiyorum

Kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen İrem Derici ve Melih Kunukçu, gündemdeki şiddet olayları ve okul saldırılarıyla ilgili endişelerini paylaştı. 4 Şubat 2026 tarihinde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan ikili, bu adımdan kısa süre sonra ayrılık kararı alarak sosyal medyadaki fotoğraflarını silmişti. Yaşanan krizin tatlıya bağlanmasıyla birlikte Derici’nin yüzüğünü yeniden takması, ilişkinin devam ettiği mesajını verdi.





Hürriyet’in haberine göre, Cihangir'de nişanlısı Melih Kunukçu ile görüntülenen İrem Derici, son yıllarda sosyal yaşamını kısıtlı tuttuğunu belirterek bu değişimi şu sözlerle aktardı:

Bakmayın dışarıdayız ama benim ruhum şu anda evde, koltukta oturuyor. Zaten 4 yıldır beni gece hayatında görmeniz imkansız, anca arkadaşlarımın doğum günü olacak, o zaman çıkarım.



Melih Kunukçu ise toplumsal olayların bireysel yaşam üzerindeki etkisine değinerek, “Ülke olarak o kadar zor günler yaşadık ki. Yakın zamandaki okul saldırıları örneğin. Biz de kendimizi korumak adına izole bir hayat yaşıyoruz” şeklinde konuştu.





İREM DERİCİ'NİN EBEVEYNLİK ENDİŞESİ



Hayko Cepkin’in geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmama kararıyla ilgili yaptığı açıklamaya destek veren Derici, günümüz şartlarında çocuk büyütme korkusunu dile getirdi. Hayvanseverliğiyle tanınan sanatçı, duygularını şu cümlelerle ifade etti:

Birkaç gün evvel ben de aynı cümleyi kurdum. Korkuyor insan. Sokaktan aldığımız iki kedimizin bile kılına zarar gelecek diye yüreğimiz ağzımıza gelmiş vaziyette, düşünemiyorum anne olduğumu. Gerçekten kafayı yerim. Olanları koruyabilmek bize yeter. Herkes evladına sahip çıkacak.









