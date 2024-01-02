İrem Derici'den Gökhan Fırat'a aşk dolu sözler: Önümüzdeki tüm yıllara seninle girmek istiyorum

Ünlü popçu İrem Derici, sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'la ayrıldıktan sonra fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisiyle pozlarını sık sık paylaşan İrem Derici, son olarak sosyal medyadan sevgilisinin paylaşımına yaptığı bir yorumla adından söz ettirdi.

"Seni çok seviyorum ve önümüzdeki tüm yıllara seninle girmek istiyorum"

Fırat, sevgilisinin sahnede hayranlarıyla konuştuğu anları 14.1 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından; "Biz de yeni yıla böyle kafa göz bir giriş yaptık" mesajıyla yayınladı.

Şarkıcı, sevgilisinin bu gönderisine kayıtsız kalamayarak "Benim arsız kumarbazım. Seni çok seviyorum ve önümüzdeki tüm yıllara seninle girmek istiyorum! Mutlu yıllar sevgilim!" mesajını yazdı. Gökhan Fırat ise İrem Derici'ye şu sözlerle yanıt verdi:

Benim güzel, enerjisini sevdiğim aşkım. Güzel, huzurlu, mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum.