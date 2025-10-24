İrem Helvacıoğlu ile kaza geçiren Ural Kaspar, gelen eleştirilere hastane odasında isyan etti
Ailesiyle Kadıköy'de yürüyüş yaparken motosikletin çarptığı ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yaşadığı korkunç kazada yaralandı. Güvenlik kamerasıyla görüntülenen kaza sonrası hastaneye kaldırılan güzel oyuncunun eşi, hastane odasından yaptığı paylaşımla kendisine gelen eleştirilere tepki gösterdi.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi. Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından kazaya dair açıklama yapan İrem Helvacıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu."
"KIZIM KUCAĞIMDAYDI, BAŞIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜM"
O sırada Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız."
Kaza görüntülerinin gündem olmasının ardından aileye eleştiriler yağdı. Hakkındaki bir yorumu sosyal medya hesabından yayınlayan İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, isyan ederek şunları söyledi:
"Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum."