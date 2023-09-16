İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar aşk yaşıyor! İlk poz geldi

Sen Anlat Karadeniz'de yaşam verdiği Nefes karakteri ile hafızalara kazınan başarılı isim İrem Helvacıoğlu en son Yürek Çıkmazı dizisinde rol aldı. Yer aldığı projelerler adından söz ettiren Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti.

İLK POZ GELDİ

Helvacıoğlu, bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşadığı şef Yolaç Özcan ile ayrılmıştı. Sessiz sedasız beraberliğini noktalayan oyuncu Özcan’ı Instagram’dan takipten çıkmıştı.

Mart ayında Yolaç Özcan’dan ayrılan İrem Helvacıoğlu, gönlünü işletmeci Ural Kaspar’a kaptırdı. Ünlü oyuncu yeni erkek arkadaşı ile pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. İkilinin pozlarına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.