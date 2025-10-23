İrem Helvacıoğlu kızı ve eşiyle kaza geçirmişti: Açıklama geldi
7 gün önce anne olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, bebekleriyle birlikte Bağdat Caddesi'nde kaza geçirdi. Yaşanan anların ardından oyuncunun eşi, sosyal medyadan tüm ailenin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi. Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar’da bir hastaneye götürülen oyuncunun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Korkutan kaza sonrası İrem Helvacıoğlu ve ailesinin sağlık durumu merak ediliyor. Helvacıoğlu'nu eşi Ural Kaspar, konuyla ilgili sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.
Kaspar, şu ifadeleri kullandı: ''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.''