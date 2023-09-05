İrem Helvacıoğlu: Köpek balığı fobisine yakalandım

Son olarak 'Yürek Çıkmazı'nda izlediğimiz İrem Helvacıoğlu, bir mekan çıkışında muhabirlerin yaz tatili ile ilgili sorularını yanıtladı.

'TEK BAŞIMA SUYA KESİNLİKLE GİRMEDİM'

Tatilde köpek balığı fobisine yakalandığını da itiraf eden oyuncu, “Bir ara sürekli köpek balığı saldırıları ile ilgili haberler çıkmıştı ve sosyal medyada gezinirken videoları önüme düşüyordu. Bu durum beni gerçekten çok korkuttu. Boyumu geçecek kadar uzaklığa gitmedim. Tek başıma suya kesinlikle girmedim” diye konuştu.

'BUNDAN SONRA BÜYÜK KONUŞMAYACAĞIM'

Muhabirlerin ‘İlişki kriterleriniz neler’ sorusuna da yanıt veren Helvacıoğlu, “İlişki hakkında doğru şeyler konuşamıyorum. Bundan sonra büyük konuşmayacağım. Bu tarz şeylerde kriter sunmayacağım” diyerek cevap verdi.