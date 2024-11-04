İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar eleştirilere tepki gösterdi: Olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz
Geçtiğimiz hafta evlenen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti düğün gününden itibaren birçok konuda eleştirilmişti. Çift kendilerine yönelik hakaret ve beddualara yayınladıkları açıklamayla tepki gösterdi.
Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan ve Ocak ayında ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, geçtiğimiz hafta evlendi.
Çiftin farklı tarzı dikkat çekti.
İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı. " demişti.
Helvacıoğlu'nun 'heyecan' açıklamasının ardından Ural Kaspar, heyecanlı olmadığını belirtmişti. Bunun üzerine sosyal medyada ikilinin basın açıklaması yaptığı anlar kısa sürede gündem olmuş ve Kaspar eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Ünlü çift önceki akşam da bir mekan çıkışı görüntülendi. Elini İrem Helvacıoğlu'nun omzundan bir an bile çekmeyen Ural Kaspar'ın gergin tavırları ve oyuncunun bitkin hali sosyal medyada gündem oldu.