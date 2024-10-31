İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Evlendikten sonra çiftten Instagram'da ilk paylaşım geldi. Ural Kaspar paylaşımında, "Tek bir cümleyle özetleyeceğim; iyi ki varsın ve seni çok seviyorum" yazdı.

Ünlü oyuncu Helvacıoğlu da, "Seni çok çok seviyorum" diyerek paylaşımında bulundu. Öte yandan Helvacıoğlu soyadı güncellemesi de yapmıştı.