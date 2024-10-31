İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım

İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar geçtiğimiz gün sıra dışı bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin tarzı dikkat çekerken ikiliden ilk paylaşım geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım - Resim : 1

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz gibi ünlü projelerde yer alan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.

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İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım - Resim : 2

Çiftin farklı tarzı dikkat çekerken İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı. " demişti.

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İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım - Resim : 3

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.

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İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım - Resim : 4

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Evlendikten sonra çiftten Instagram'da ilk paylaşım geldi. Ural Kaspar paylaşımında, "Tek bir cümleyle özetleyeceğim; iyi ki varsın ve seni çok seviyorum" yazdı.

Ünlü oyuncu Helvacıoğlu da, "Seni çok çok seviyorum" diyerek paylaşımında bulundu. Öte yandan Helvacıoğlu soyadı güncellemesi de yapmıştı.