İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan düğün sonrası paylaşım
İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar geçtiğimiz gün sıra dışı bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin tarzı dikkat çekerken ikiliden ilk paylaşım geldi.
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz gibi ünlü projelerde yer alan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.
Çiftin farklı tarzı dikkat çekerken İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı. " demişti.
Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Evlendikten sonra çiftten Instagram'da ilk paylaşım geldi. Ural Kaspar paylaşımında, "Tek bir cümleyle özetleyeceğim; iyi ki varsın ve seni çok seviyorum" yazdı.
Ünlü oyuncu Helvacıoğlu da, "Seni çok çok seviyorum" diyerek paylaşımında bulundu. Öte yandan Helvacıoğlu soyadı güncellemesi de yapmıştı.