İrem Helvacıoğlu’ndan kızı Sora ile duygulandıran paylaşım

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar'la 28 Ekim 2024 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Sora'yı 15 Ekim'de kucaklarına almıştı.

Boşanacağı iddia edilen ünlü çiftten İrem Helvacıoğlu'ndan geçtiğimiz gün bir paylaşım geldi.

"BENİM GÜZEL DOKTORUM"

Minik kızı ve doktoruyla paylaşım yapan Helvacıoğlu bu karenin altına, "Benim güzel doktorum, arkadaşım, canım... Aylarca beraber yolunu gözledik Sora'nın... Ve ben bu süreçte çok güzel bir dost kazandım" notunu ekledi.