İrem Helvacıoğlu'nun boşanma sonrası soyadı hamlesine Işın Karaca'dan destek

Yaklaşık 1,5 yıl önce Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, eşiyle yollarını ayırdı.

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldıran oyuncu, fotoğrafları da sildi.

KIZINA KENDİ SOYADINI VERECEK

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın boşanma protokolüyle ilgili detaylara Hürriyet ulaştı. Evlilikleri tek celsede biten çiftin 6 aylık kızları Sora’nın velayeti anneye verildi. Dava süresince avukatlığını Kübra Nur Aslan’ın yürüttüğü Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı.

BABA, NAFAKA ÖDEMEYİ REDDETTİ

Kaspar’ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; soyadı krizi bir restleşmeden doğdu. Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam” dedi.

Bunun üzerine Helvacıoğlu “O zaman soyadını da verme” diyerek rest çekti. Kaspar “Olur” yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

IŞIN KARACA'DAN İREM HELVACIOĞLU'NA DESTEK

Sosyal medyada İrem Helvacıoğlu hakkındaki haberi görünce sessiz kalamayan Işın Karaca, "Erkeği kadını kalmamış bu işin... Ama bil ki biz kadınlar aslanlar gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla!" dedi.