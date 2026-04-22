İrem Helvacıoğlu’nun eski eşi Ural Kaspar avukatı aracılığıyla açıklama yaptı

İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştığı ortaya çıktı. Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi.