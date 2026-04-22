İrem Helvacıoğlu’nun eski eşi Ural Kaspar avukatı aracılığıyla açıklama yaptı
Boşanma süreci ve sonrasındaki "soyadı-nafaka" tartışmalarıyla gündemden düşmeyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde sular durulmuyor. Özellikle sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Ural Kaspar'ın hukuk ekibi sessizliğini bozdu.
Geçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, dört gün önce 1.5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.
İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştığı ortaya çıktı. Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi.
Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.
KASPAR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Ural Kaspar’dan hakkındaki iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Ural Kaspar ile eski eşi arasındaki boşanma anlaşmalı şekilde ve hukuka uygun olarak tamamlandı. İftira ve hakaret içeren paylaşımlar için hukuki süreç başlatacak, sorumlu hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" denildi.