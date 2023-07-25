İrem Sak ile Furkan Korkmaz çiftinden ilk kare geldi

Oyuncu İrem Sak ile basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz aşkı devam ediyor. Son zamanlarda el ele görüntü veren ikiliden sonunda aşk pozu geldi. Sak sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

ÇİFTTEN BİRLİKTE İLK KARE

İrem Sak, NBA'de forma giyen başarılı Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın doğum gününü sosyal medya hesabından birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Ünlü çift, ilişkilerini 2 yıldır gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında "Her şey yolunda, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.