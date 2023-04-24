Irina Shayk: "Zayıf değil, çok seksisin, model olamazsın" dediler

37 yaşında bir çocuk annesi olan İrina Shayk, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıkladı.

IRINA SHAYK: 'ASLA MODEL OLAMAYACAK' DEDİLER

Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda, "Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler" ifadesini kullandı.

Ancak bu eleştiriler Shayk'ın kilo vermenin yollarını aramasını sağlamadı. Kusurlarının farkında olduğunu belirten model yine de iş bulmak için kilo vermeyi düşünmediğini belirtti ve "Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim" dedi.

''BELKİ DE OĞLAK BURCU OLDUĞUM İÇİNDİR''

Bugüne dek Chanel, Givenchy, Versace, Guess ve Victoria’s Secret gibi birbirinden büyük markalarla çalışan Shayk, rejim konusundaki katı duruşunu inatçılığına bağladı ve şöyle dedi:

"Bilmiyorum, belki de Oğlak burcu olduğum içindir. Annem her zaman şöyle derdi: ‘Çok inatçısın.’ Bu sadece kişiliğimin bir parçası.”

''ÇOK MEŞGULÜM, BİR DADIMIZ YOK''

Ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı olan Shayk, diğer insanların fikirlerini hâlâ umursamadığını söyleyerek, “Çok meşgulüm. Bir dadımız yok, bu yüzden kariyerimi yönetmeye çalışmak, yemek yapmak, temizlik yapmak, kızımı giydirmek, okula getirmek ve tüm annelik işlerini yapmak arasında insanların fikirlerine ayıracak vaktim yok. Neden iki bin tane yorumu tıklayıp okuyayım ki? Arkadaşlarım ve ailem var. Beni seviyorlar ve ben kim olduğumu biliyorum” diye konuştu.