Irina Shayk'dan Cannes'e damga vuran kıyafet seçimi
Bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Irina, siyah tül bir elbisenin altına dünyaca ünlü markaya ait özel tasarım bir iç çamaşırı giydi.
Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'nin iddialı tarzıyla en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Ünlü isim, tül elbisesi ve abartılı takılarıyla yaptığı kombinle törene damga vurdu.
Cannes'da Irina Shayk fırtınası
37 yaşındaki model, transparan bir elbisenin altına giydiği özel tasarım bir iç çamaşırı ile geldi. Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve çizmeleriyle tamamladı.
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Ünlü isim, festivaldeki pozlarını da 21,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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Ünlü model bir önceki gün giydiği düşük bel eteğiyle rüküş bulunmuştu. Shayk, Nijeryalı moda tasarımcısı Mowalola Ogunlesi'nin kıyafetini tercih etmişti.
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