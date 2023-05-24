Irina Shayk'dan Cannes'e damga vuran kıyafet seçimi

Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'nin iddialı tarzıyla en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Ünlü isim, tül elbisesi ve abartılı takılarıyla yaptığı kombinle törene damga vurdu.

Cannes'da Irina Shayk fırtınası

37 yaşındaki model, transparan bir elbisenin altına giydiği özel tasarım bir iç çamaşırı ile geldi. Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve çizmeleriyle tamamladı.

Ünlü isim, festivaldeki pozlarını da 21,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör irina shayk (@irinashayk)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü model bir önceki gün giydiği düşük bel eteğiyle rüküş bulunmuştu. Shayk, Nijeryalı moda tasarımcısı Mowalola Ogunlesi'nin kıyafetini tercih etmişti.