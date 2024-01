İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor, temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuştu. 56 yaşındaki O'Connor'un ardından öldüğü açıklanmıştı. Şarkıcının ölüm nedeni belli oldu.

DOĞAL NEDENLERDEN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan yeni açıklamada, "O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü" ve "adli tıp uzmanının konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı" belirtildi.

O'Connor'ın 26 Temmuz 2023'teki ölümünün açıklanmasından bir gün sonra polis, kuşkulu bir yan bulunmadığını söylemişti.

Şarkıcılığının yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınan O'Connor, en çok 1990 yılında çıkardığı ve dünya sıralamalarında bir numaraya kadar yükselerek kendisine ün kazandıran "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısıyla tanınmıştı.

ANMA KONSERİ DÜZENLENECEK

Ayrıca Sinéad O'Connor ve The Pogues solisti Shane MacGowan için mart ayında New York'ta bir anma konseri düzenleneceği de duyuruldu. Tek gecelik gösteri her iki ismin hayatının da bir kutlaması olacak.